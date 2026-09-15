NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Der Schlusskurs der Agilysys-Aktie betrug an diesem Tag 106,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Agilysys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,935 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 101,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,07 USD belief. Mit einer Performance von +1,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Agilysys war somit zuletzt am Markt 2,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at