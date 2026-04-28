Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Rentables Agilysys-Investment?
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Agilysys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,88 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hat, hat nun 13,535 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.04.2026 893,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,99 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10,68 Prozent.
Agilysys wurde am Markt mit 1,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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