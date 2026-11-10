NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Agilysys-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.11.2025 wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Agilysys-Anteile an diesem Tag bei 127,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 78,585 Agilysys-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 123,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 739,10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,61 Prozent vermindert.

Agilysys war somit zuletzt am Markt 3,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at