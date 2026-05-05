NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Agilysys-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,45 USD. Bei einem Agilysys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,116 Agilysys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 69,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 994,19 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 10,06 Prozent.

Agilysys war somit zuletzt am Markt 1,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at