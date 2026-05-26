NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 98,416 Agilysys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 857,49 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 22.05.2026 auf 79,84 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 857,49 USD, was einer negativen Performance von 21,43 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at