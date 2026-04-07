NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Agilysys von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Agilysys-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Agilysys-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 80,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,350 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 882,92 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 06.04.2026 auf 71,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,71 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Agilysys belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at