Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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Frühes Investment 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,833 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 113,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +107,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 16,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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