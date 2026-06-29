Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Frühes Investment
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,833 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 113,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +107,64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 16,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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