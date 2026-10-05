Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Investment
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Akamai-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 105,66 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Akamai-Aktie investiert hat, hat nun 94,643 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Akamai-Papiere wären am 02.10.2026 10 308,54 USD wert, da der Schlussstand 108,92 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,09 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Akamai eine Börsenbewertung in Höhe von 15,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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