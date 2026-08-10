NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Akamai-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Akamai-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Akamai-Aktie an diesem Tag 103,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,962 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,34 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 07.08.2026 auf 110,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,34 Prozent gesteigert.

Der Akamai-Wert an der Börse wurde auf 16,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at