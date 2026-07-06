NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Akamai-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.07.2025 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Akamai-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,582 Akamai-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 113,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,39 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 16,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at