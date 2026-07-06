Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Langfristige Performance
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 06.07.2025 wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Akamai-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,582 Akamai-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 113,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,39 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 16,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
22.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|100,98
|2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.