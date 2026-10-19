NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Akamai-Investment verdienen können.

Die Akamai-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 56,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,662 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 87,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,87 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 55,09 Prozent.

Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at