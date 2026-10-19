Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Lukrativer Akamai-Einstieg?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Akamai-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Akamai-Papier bei 56,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,662 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 87,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,87 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 55,09 Prozent.
Alle Akamai-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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