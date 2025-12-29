Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Performance
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Akamai-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Akamai-Anteile bei 84,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Akamai-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118,064 Akamai-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.12.2025 gerechnet (88,42 USD), wäre das Investment nun 10 439,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,39 Prozent vermehrt.
Akamai war somit zuletzt am Markt 12,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
