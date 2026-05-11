Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Lohnender Akamai-Einstieg?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Akamai-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Akamai-Anteile letztlich bei 76,25 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 131,148 Akamai-Aktien. Die gehaltenen Akamai-Papiere wären am 08.05.2026 19 371,80 USD wert, da der Schlussstand 147,71 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,72 Prozent angezogen.
Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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