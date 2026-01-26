NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Akamai-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Akamai-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 114,338 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 871,26 USD, da sich der Wert eines Akamai-Anteils am 23.01.2026 auf 95,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,71 Prozent.

Akamai erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at