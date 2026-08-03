NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Akamai-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Akamai-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 74,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 134,445 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 115,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 485,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 16,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at