Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Profitables Akamai-Investment?
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21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 52,21 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Akamai-Aktie investiert hat, hat nun 1,915 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (104,52 USD), wäre das Investment nun 200,19 USD wert. Mit einer Performance von +100,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 15,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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