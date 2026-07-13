Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Lohnender Akamai-Einstieg?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 13.07.2023 wurden Akamai-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Akamai-Papier an diesem Tag 93,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 107,492 Akamai-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 564,44 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 10.07.2026 auf 126,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,64 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 18,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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