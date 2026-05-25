Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Akamai-Performance im Blick
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren abgeworfen
Akamai-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 8,684 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 278,48 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 22.05.2026 auf 147,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,85 Prozent erhöht.
Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
19.05.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|128,52
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.