Akamai Aktie

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WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

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Akamai-Performance im Blick 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Akamai-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Akamai-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,16 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Akamai-Aktie investiert, befänden sich nun 8,684 Akamai-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 278,48 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 22.05.2026 auf 147,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,85 Prozent erhöht.

Akamai wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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