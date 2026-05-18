NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Akamai-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Akamai-Aktie bei 87,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,139 Akamai-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 171,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 21,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at