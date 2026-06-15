Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 92,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,861 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 133,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 449,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,00 Prozent angezogen.

Der Akamai-Wert an der Börse wurde auf 19,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Akamai Inc.

mehr Nachrichten