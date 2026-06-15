Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Performance unter der Lupe
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Akamai-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 92,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,861 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 133,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 449,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,00 Prozent angezogen.
Der Akamai-Wert an der Börse wurde auf 19,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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