NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätte eine Investition in Akamai von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Akamai-Aktie betrug an diesem Tag 92,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,861 Akamai-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Akamai-Aktie auf 133,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 449,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,00 Prozent angezogen.

Der Akamai-Wert an der Börse wurde auf 19,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at