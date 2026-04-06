NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Akamai-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Akamai-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,825 Akamai-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 118,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 115,41 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 17,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at