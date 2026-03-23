NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Akamai-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Akamai-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Akamai-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,324 Akamai-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (110,48 USD), wäre das Investment nun 1 472,09 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,21 Prozent gesteigert.

Akamai markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at