NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Das Akamai-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 112,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,891 Akamai-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,58 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 30.01.2026 auf 97,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,42 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 13,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at