Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Langfristige Anlage
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Akamai-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 112,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,891 Akamai-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,58 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 30.01.2026 auf 97,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,42 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Akamai eine Marktkapitalisierung von 13,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Akamai-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)