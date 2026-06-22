NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Akamai von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Akamai eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Akamai-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 115,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86,222 Akamai-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 769,96 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 18.06.2026 auf 124,91 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 7,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Akamai belief sich zuletzt auf 18,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at