Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|Rentabler Akamai-Einstieg?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Akamai-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Akamai-Papier 95,89 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Akamai-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,429 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 930,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,22 USD belief. Damit wäre die Investition 6,96 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Akamai belief sich zuletzt auf 12,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
