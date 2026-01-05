NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet

Akamai Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Akamai-Papiers betrug an diesem Tag 105,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 94,859 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 072,47 USD, da sich der Wert einer Akamai-Aktie am 02.01.2026 auf 85,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,28 Prozent.
Akamai wurde am Markt mit 12,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
