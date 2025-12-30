Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

Align Technology-Investmentbeispiel 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Align Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.12.2015 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,129 Align Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 157,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 387,90 USD wert. Mit einer Performance von +138,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Align Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

