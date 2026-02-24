NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Align Technology-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Align Technology-Papier an diesem Tag bei 63,32 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 157,928 Align Technology-Papiere. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 23.02.2026 28 626,03 USD wert, da der Schlussstand 181,26 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +186,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Align Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 13,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at