Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Frühe Anlage
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Align Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 31.03.2025 wurden Align Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 158,86 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,295 Align Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 046,58 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 30.03.2026 auf 166,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,66 Prozent angezogen.
Align Technology war somit zuletzt am Markt 11,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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