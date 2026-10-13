NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Align Technology-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Align Technology-Aktien verdienen können.

Align Technology-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,54 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,196 Align Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 140,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 839,90 USD wert. Damit wäre die Investition 8,40 Prozent mehr wert.

Align Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at