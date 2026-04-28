NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Align Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Align Technology-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Align Technology-Anteile betrug an diesem Tag 181,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55,221 Align Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 184,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 199,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte Align Technology einen Börsenwert von 13,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at