Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Profitabler Align Technology-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Align Technology-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.09.2025 wurde die Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 131,06 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,630 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 167,40 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 14.09.2026 auf 153,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,74 Prozent angewachsen.

Align Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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