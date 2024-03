NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Align Technology-Anteile betrug an diesem Tag 52,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,920 Align Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Align Technology-Aktien wären am 25.03.2024 613,17 USD wert, da der Schlussstand 319,28 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 513,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Align Technology einen Börsenwert von 23,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at