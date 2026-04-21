Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Rentabler Align Technology-Einstieg? 21.04.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Align Technology-Anteile betrug an diesem Tag 73,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,643 Align Technology-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 614,73 USD, da sich der Wert einer Align Technology-Aktie am 20.04.2026 auf 191,66 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 161,47 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology belief sich zuletzt auf 13,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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