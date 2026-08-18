Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Align Technology-Performance im Blick 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Align Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 144,94 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,690 Align Technology-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (171,16 USD), wäre das Investment nun 118,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Align Technology einen Börsenwert von 12,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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