NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 189,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,904 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 20.07.2026 9 260,92 USD wert, da der Schlussstand 175,05 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,39 Prozent verringert.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at