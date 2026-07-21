Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 189,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,904 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 20.07.2026 9 260,92 USD wert, da der Schlussstand 175,05 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,39 Prozent verringert.

Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Align Technology Inc.

mehr Nachrichten