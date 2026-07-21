Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Hochrechnung
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Align Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 189,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Align Technology-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,904 Align Technology-Aktien. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 20.07.2026 9 260,92 USD wert, da der Schlussstand 175,05 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,39 Prozent verringert.
Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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