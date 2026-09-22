Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Align Technology-Anlage unter der Lupe
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Align Technology-Aktie betrug an diesem Tag 298,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,494 Align Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Align Technology-Papiere wären am 21.09.2026 4 919,61 USD wert, da der Schlussstand 146,88 USD betrug. Mit einer Performance von -50,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Align Technology jüngst 10,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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