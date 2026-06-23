Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Rentable Align Technology-Investition?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Align Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 183,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Align Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,452 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 173,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 947,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,27 Prozent vermindert.
Alle Align Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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