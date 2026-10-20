Align Technology Aktie

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WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Rentabler Align Technology-Einstieg? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Align Technology von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Align Technology-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Align Technology-Aktie bei 269,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,371 Align Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 149,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,79 Prozent vermindert.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 10,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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