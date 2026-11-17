Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Align Technology-Investment im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Align Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,839 Align Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 803,23 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 16.11.2026 auf 165,98 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 803,23 USD, was einer negativen Performance von 19,68 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
Analysen zu Align Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Align Technology Inc.
|148,25
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.