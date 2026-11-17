Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Align Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 206,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,839 Align Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 803,23 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 16.11.2026 auf 165,98 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 803,23 USD, was einer negativen Performance von 19,68 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at