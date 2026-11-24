Anleger, die vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Align Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 653,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,309 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Align Technology-Anteile wären am 23.11.2026 2 485,46 USD wert, da der Schlussstand 162,35 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,15 Prozent eingebüßt.

Align Technology wurde am Markt mit 11,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at