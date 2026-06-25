Alliance Resource Partners LP Aktie

Alliance Resource Partners LP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Hochrechnung 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alliance Resource Partners LP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,772 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 351,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,19 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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