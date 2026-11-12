Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Frühe Anlage 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alliance Resource Partners LP-Aktien gewesen.

Am 12.11.2023 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,551 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 114,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,90 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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