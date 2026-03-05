NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alliance Resource Partners LP-Papier 21,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,721 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Anteile wären am 04.03.2026 127,29 USD wert, da der Schlussstand 26,96 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 27,29 Prozent.

Der Alliance Resource Partners LP-Wert an der Börse wurde auf 3,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at