WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

Lohnendes Alliance Resource Partners LP-Investment? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alliance Resource Partners LP-Papier 21,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,721 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Anteile wären am 04.03.2026 127,29 USD wert, da der Schlussstand 26,96 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 27,29 Prozent.

Der Alliance Resource Partners LP-Wert an der Börse wurde auf 3,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

Analysen zu Alliance Resource Partners LP

