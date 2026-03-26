Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Alliance Resource Partners LP-Investmentbeispiel 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Alliance Resource Partners LP-Papier an diesem Tag 26,50 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 3,774 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 107,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,92 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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