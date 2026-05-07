NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,123 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 25,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 439,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +339,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alliance Resource Partners LP eine Börsenbewertung in Höhe von 3,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at