Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Langfristige Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,63 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hat, hat nun 8,598 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 221,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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