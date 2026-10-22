NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alliance Resource Partners LP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,63 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hat, hat nun 8,598 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 221,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at