Alliance Resource Partners LP Aktie

Alliance Resource Partners LP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment verdienen können.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,078 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202,83 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Anteils am 21.01.2026 auf 25,11 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102,83 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

mehr Nachrichten
22.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
15.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
08.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
01.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
25.12.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
18.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
11.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
04.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)