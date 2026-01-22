NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment verdienen können.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,078 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202,83 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Anteils am 21.01.2026 auf 25,11 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102,83 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at