Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Profitabler Alliance Resource Partners LP-Einstieg?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen
Alliance Resource Partners LP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,58 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,518 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers auf 25,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 447,07 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 447,07 USD entspricht einer Performance von +144,71 Prozent.
Alle Alliance Resource Partners LP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!