NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliance Resource Partners LP-Einstiegs gewesen.

Alliance Resource Partners LP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,58 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,518 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers auf 25,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 447,07 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 447,07 USD entspricht einer Performance von +144,71 Prozent.

Alle Alliance Resource Partners LP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at