NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, befänden sich nun 1 375,516 Alliance Resource Partners LP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 23,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 984,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,85 Prozent angewachsen.

Am Markt war Alliance Resource Partners LP jüngst 3,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at